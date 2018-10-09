بولحية يسجل هدفه الثالث ويقود ميتز إلى صدارة “الليغ 2”

يواصل اللاعب الجزائري، فريد بولحية، تألقه اللافت مع نادي ميتز الفرنسي في دوري الدرجة الثانية، بعد مرحلة فراغ مر بها فريقه وهو شخصيا في الثلاث جولات الفارطة، وقاد بولحية ميتز للفوز، الإثنين، على نادي سوشو بهدفين لهدف برسم لقاء الجولة العاشرة من “الليغ 2″، ما سمح لفريقه باعتلاء الصدارة مجددا وبفارق نقطة واحدة عن لانس فريق الجزائريين الآخرين مسلوب وتاهرات، وسجل بولحية الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 55 وقدم مستويات كبيرة ذكرت أنصاره ببدايته القوية هذا الموسم.

ويأمل بولحية، الذي سجل ثلاثة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة منذ بداية الموسم، في مواصلة خطف الأضواء على أمل في دخول تاريخ “الليغ 2” كأفضل صانع أهداف عبر التاريخ، علما أن الرقم القياسي في عدد التمريرات الحاسمة في الدرجة الثانية الفرنسية يمتلكه لاعب جزائري آخر، وهو زين الدين فرحات الذي صنع 20 هدفا مع نادي لوهافر خلال الموسم الماضي.

يذكر أن بولحية تواجد في تربص المنتخب الوطني السابق تحضيرا لمواجهة غامبيا، وهو الاستدعاء الأول له إلى التشكيلة الوطنية، لكن جمال بلماضي لم يجدد الثقة فيه هذه المرة ولم يستدعه إلى التربص الجاري في سيدي موسى تحضيرا لمواجهة البنين المزدوجة.