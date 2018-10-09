بلماضي: هدفنا الفوز أمام البنين و”أحبوا” محرز حتى يقدم الأفضل

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، أن هدف “الخضر” خلال مواجهة البنين المقررة ليلة الجمعة في تصفيات “كان 2019″، هو الفوز لا غير ما دام أن الأولوية الحالية هي الفوز بالمباريات والتأهل إلى “الكان” بدل المعاينة والتجريب، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى الوقت من أجل تجهيز منتخب جزائري قادر على مقارعة الكبار خلال دورة الكاميرون 2019، نافيا فكرة وجود منتخبات صغيرة وأخرى فوق الجميع في القارة السمراء، كما نقل بلماضي ارتياح زملاء براهيمي بالعودة إلى ملعب تشاكر تميمة حظ التشكيلة الوطنية ومحطة تأهل “محاربي الصحراء” إلى مونديالي 2010 و2014.

قال بلماضي، أمس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمركز تحضير المنتخبات الوطنية، إن الفوز هو الهدف من مواجهة البنين في الجولة الثالثة من تصفيات “كان 2019”: “مباراة البنين صعبة، لأنه لا يوجد منتخب صغير وآخر كبير في إفريقيا.. البعض كان يقول إن منتخب غامبيا منتخب ضعيف، لكن لو نظرنا بموضوعية لقائمة لاعبيه سنجد لاعبين يلعبون في إيطاليا وانجلترا..”، قبل أن يضيف: “بالطبع نريد الفوز أمام البنين خاصة أننا سنلعب أمام أنصارنا وفي ملعب تشاكر الذي يعد ملعبا تاريخيا للمنتخب الوطني الذي تأهل منه مرتين إلى المونديال، كما أن اللاعبين يجدون راحتهم في هذا الملعب.. نريد أن نستهل أول مباراة أمام أنصارنا بالفوز..”، قبل أن يستدرك: “لكن هذا لا يعني بأنهم لا يشعرون بالراحة في ملاعب أخرى، ومن جانبي أريد اللعب في ملعب 5 جويلية لأنه ملعب تاريخي وأجواؤه رائعة لأني سبق لي اللعب فيه..”، كما دافع بلماضي عن محرز بسبب انتقاد البعض لأدائه مع المنتخب مقارنة بمستوياته في إنجلترا، وصرح: “صحيح محرز لا يقدم مع المنتخب ما قدمه مع ليستر ويقدمه مع السيتي، لكن يجب أن أبحث من جهتي عن حل لذلك حتى لو اقتضى الأمر إجلاسه على كرسي الاحتياط.. فقط أقول شيئا واحدا أحبوا محرز لأنه يحب الجزائر وبهذه الثقة سيقدم الأفضل مع المنتخب..”.إلى ذلك، اعترف الناخب الوطني بأنه بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يجهز منتخبا قويا قادرا على مقارعة المنتخبات الكبيرة، وصرح: “الآن أنا في مرحلة معاينة للتشكيلة، الأولوية الحالية تفرض علينا اللعب من أجل الفوز لا التجريب، لكن هذا لا يسقط فرضية العمل من أجل تحضير المستقبل القريب..”، قبل أن يتابع: “يجب الاعتراف بأن الاكتفاء بتواريخ الفيفا لا يساعد كثيرا، ما دام أنني يمكن القول إني عملت مع اللاعبين إلى حد الساعة في خمس حصص تدريبية، يلزمنا الوقت الكافي لنحضر منتخبا قادرا على مقارعة المنتخبات الكبيرة خلال كأس أمم إفريقيا المقبلة”، وهي المعطيات التي يقول بلماضي إنها لم تكن كافية لتحضير مواجهة غامبيا الفارطة، خاصة ما تعلق بطريقة ونظام اللعب، وصرح: “أرضية ملعب غامبيا لم تساعدنا على تطبيق طريقة لعبنا والاعتماد على إمكانات لاعبينا، وعليه سنحاول تطبيق طريقة لعبنا وفرضها على منافسها يوم الجمعة..”، قبل أن يضيف: “لقد سجلت بعض النقاط السلبية في لقاء غامبيا، وعلى وجه التحديد البطء في التمرير والتحول من الجانب الدفاعي إلى الهجوم، وهناك نقاط أخرى ولقد تحدثت مع اللاعبين بخصوص هذه النقاط وسنسعى إلى تصحيحها قبل موعد البنين”.

من جهة أخرى، رفض بلماضي تصنيف غياب بعض اللاعبين عن التربص الحالي بعد أن كانوا حاضرين في تربص غامبيا، في خانة “الإبعاد”، وقال: “صحيح أنه لم يتسن لي معاينة هؤلاء اللاعبين في مباريات رسمية واكتفيت بالتدريبات، لكن الحصص التدريبية السبيل الوحيد حاليا للوقوف عند مستوى اللاعبين وقمت من هذه الناحية بخياراتي.. لكن هذا لا يعني بأنهم لن يعودوا إلى المنتخب لأن بابه مفتوح لكل لاعب جزائري قادر على تقديم الإضافة..”، في إشارة صريحة إلى موضوع اللاعب المحلي، الذي عاد إليه بالحديث عن داربي العميد والاتحاد قائلا: “الداربي كان مخيبا للجميع.. للشعب والفنيين ووسائل الإعلام، لأني كنت أنتظر مستوى أحسنا من ذلك بكثير..”، قبل أن يسترسل: “لقد تحدثت عن هذا الموضوع وقلت إن البطولة ضعيفة.. الجميع قال ذلك لكن عندما أتحدث أنا يكبر الموضوع..”، ثم أضاف: “سيكون لنا تربص في شهر ديسمبر المقبل وسنواجه قطر في ودية يوم 27 بقطر وربما سنلعب قبلها ودية أخرى أمام الصين ونحن بانتظار رد المدرب مارسيلو ليبي، وعندها يمكنني تجريب أكثر عدد من اللاعبين ومعاينة آخرين حتى نقف عند جاهزية كل الأسماء”.

مقتطفات من الندوة

القلب والإرادة سيكونان حاضرين

اعترف الناخب الوطني جمال بلماضي بأن كل شيء لن يكون مثاليا خلال مباراة الجمعة أمام البنين، لأن هناك عملا كبيرا ينتظره وينتظر اللاعبين حتى يكونوا في مستوى كل التطلعات، لكنه أكد بأنه سيضمن وجود الإرادة والقلب في أرضية ملعب تشاكر، وهما الصفتان اللتين لطالما ميزتا طريقة لعب الدولي الجزائري السابق.

سليماني سيغيب عن لقاء البنين الأول

أكد بلماضي بأن هداف التشكيلة الوطنية، إسلام سليماني، سيغيب عن لقاء الجمعة أمام البنين بسبب الإصابة التي يعاني منها، مشيرا إلى أنه سيتم الفصل في مشاركته من عدمها في اللقاء الثاني المقرر بكوتونو، بعد الاجتماع به والطاقم الطبي لـ”الخضر” للنظر في هذه الإمكانية.

بونجاح يعشق الفوز

برر جمال بلماضي تصرف بونجاح المثير للجدل في قطر، بعشق هداف السد القطري للفوز، مشيرا إلى أن بغداد خرج عن السيطرة في اللقطة التي احتج فيها على الحكم، لكن ذلك لا يقلل من إمكاناته كمهاجم كبير، وقال: “بونجاح كان يؤرقني في كل مرة كنت أواجهه في البطولة القطرية، إنه سم قاتل لكل الدفاعات..”، مشيرا إلى أن تواجده في معسكر المنتخب خفف عليه من وطأة الضغط لو كان متواجدا في الدوحة حاليا.