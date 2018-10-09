140 مليون دج للتكفل بمرضى الكوليرا

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي اليوم الثلاثاء بالجزائر أن الحكومة خصصت "غلافا ماليا إضافيا تفوق قيمته 140 مليون دج" من أجل تدعيم المؤسسات المعنية بالتكفل بمرضى الكوليرا.

وخلال عرض قدمه حول قطاعه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني لمجلس الأمة، ذكر حسبلاوي بأن "المؤسستين الاستشفائيتين القطار (الجزائر العاصمة) وبوفاريك (البليدة) تم اختيارهما للتكفل بحالات الإصابة بداء الكوليرا وتدعيمهما بالإمكانيات البشرية" مضيفا أن "الحكومة منحت غلافا إضافيا تفوق قيمته 140 مليون دج لتعزيز المؤسستين المعنيتين بالوسائل". في نفس السياق، أوضح الوزير أنه " لم تسجل أية حالة لداء الكوليرا منذ بضعة أسابيع"، مشيرا إلى تسجيل "110 حالة مؤكدة وحالتي وفاة منذ بداية انتشار هذا الوباء شهر أوت المنصرم" . كما اعتبر حسبلاوي أن القضاء على هذه الأمراض المتنقلة عبر المياه لاسيما الكوليرا "يجب أن يتم في إطار قطاعي مشترك مع الجمعيات والمجتمع المدني وإشراك المواطنين".