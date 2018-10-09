"الخضر" يواجهون قطر وديا

يجري المنتخب الجزائري لكرة القدم، تربصا تحضيريا في شهر ديسمبر المقبل، تتخلله مباراة ودية، في 27 من نفس الشهر بالدوحة أمام المنتخب القطري، حسبما أعلنه اليوم الثلاثاء المدرب الوطني، جمال بلماضي.

وأوضح المدرب الوطني في ندوة صحفية نشطها بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة) " الشيء المناسب لنا هو خوض مباراتين وديتين. بالنسبة للأولى تأكد لعبها، حيث تلقينا موافقة قطر لأجراء المقابلة يوم 27 ديسمبر. لكن بالنسبة للقاء الثاني لم نتوصل بعد للاتفاق مع أي منتخب للعب معه". وأضاف بلماضي أنه "من المحتمل أن يكون الفريق الثاني في المواجهة الودية التي تنتظرنا، المنتخب الصيني خلال تربصهم التحضيري الشتوي".

وقال التقني الجزائري: "انا في مفاوضات مع المدرب مارسيلو ليبي وإذا توصلنا إلى أرضية تفاهم فسننظم سويا مقابلة ودية بين الجزائر والصين في 24 ديسمبر". وشرع المنتخب الوطني اليوم الإثنين في تربص تحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى تحسبا لمواجهة البنين ذهابا وإيابا.