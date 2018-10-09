ملال يوقع على عقد سبونسورينغ مع " أوريدو"

وقع رئيس فريق شبيبة القبائل شريف ملال و عبد اللطيف داف الله المدير العام لشركة '' أوريدو"، صباح اليوم الثلاثاء ، على عقد سبونسورينغ يربط الطرفين لمدة ثلاث سنوات .

حفل التوقيع على العقد تم بمقر مؤسسة أوريدو بالجزائر العاصمة، بحضور إطارات المؤسسة الممولة "للكناري" و أعضاء من الطاقم الإداري والفني للشبيبة القبائلية .

التوقيع على عقد "السبونسورينغ" مع " أوريدو" يضاف لعقود تمويل تمكنت الإدارة الحالية "للكناري" من تجسيدها مع مؤسسات خاصة و عمومية نذكر من بينها "سيفيتال" " كوسيدار " " الصومام" و غيرها، في إنتظار تجسيد عقود أخرى لمؤسسات تسعى للتعاقد مع الفريق، الأكثر تتويجا بالألقاب الوطنية و القارية ببلادنا ،لاسيما أن الإدارة الحالية للشبيبة خلافا لما كانت عليه الأمور سابقا تقدم للمؤسسات التي تود التعاقد معها ملف يضم حيثيات العقد و الأهداف المرجوة من كل عملية و في شفافية تامة .

في هذا الصدد، ينتظر أن يوقع شريف ملال على عقد مع شركة "نوارة" و مؤسسات أخرى لم يكشف عن أسمائها منها مجمع يهتم بتسويق المركبات .