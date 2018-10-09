ميهوبي: مخرب تمثال عين الفوارة يعاني من اضطرابات عقلية

أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن مخرب تمثال عين الفوارة، صباح اليوم الثلاثاء 9 اكتوبر، مسبوق قضائيا ويعاني من اضطرابات عقلية.

وكتب وزير الثقافة على صفحته على تويتر “مرة أخرى، تمتد يد التخريب لتمثال عين الفوارة، حيث تمكّن مواطنون من إيقاف شخص حاول تدمير التمثال الذي يتوسط مدينة سطيف”.

وأضاف ميهوبي” وقد تعرفت مصالح الأمن على هوية الجاني، وهو مسبوق قضائيا ويعاني من اضطرابات عقلية”.

كما أكد ميهوبي أن “التمثال أصيب بأضرار خفيفة، ستتم معالجتها. وإننا لنهيب بتدخل المواطنين السريع”.