إنقطاع الغاز بـ 6 بلديات في العاصمة الخميس المقبل

أعلنت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ببلوزداد، عن انقطاع التموين بالغاز، الخميس المقبل، ابتداءا من الساعة العاشرة مساءا، إلى غاية الجمعة على الساعة الثالثة زوالا، بسبب أشغال تدعيم شبكة نقل الغاز.

وحسب ما أفاد به بيان المؤسسة، الثلاثاء، فإنّ البلديات المعنية هي: المحمدية، الحميز، درقانة، الدار البيضاء، باب الزوار وبرج الكيفان.

وقدمت المؤسسة اعتذارها لزبائنها، بسبب الإزعاج الناجم عن الإنقطاع، ووضعت تحت تصرفهم، الرقم الأخضر “03 33” للإستفسار.