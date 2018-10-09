بن زيمة يتعرض لإصابة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أمس الإثنين أن مهاجمه كريم بن زيمة يعاني من الإصابة في أوتار ساقه اليمنى تعرض لها يوم السبت في المباراة ضد مضيفه ألافيس (0-0) في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد النادي الملكي في بيان له ، لقد تم تشخيص حالته بإصابة في أوتار ساقه اليمنى" دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

ويعود ريال مدريد إلى المنافسات بعد فترة التوقف الدولية في يوم 20 من شهر أكتوبر الحالي بمواجهة ليفانتي في الدوري المحلي، ثم يستضيف بعدها بثلاثة أيام فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل خوض الكلاسيكو أمام مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة في 28 منه.

وكان كريم بن زيمة اضطر إلى ترك الملعب بعد نهاية الشوط الأول أمام ألافيس تاركا مكانه للدومينيكاني ماريانو دياز. وتشكل إصابة بن زيمة ضربة موجعة لمدرب ريال مدريد جولن لوبيتيغي بعد سلسلة من النتائج المخيبة والإصابات التي تعرض لها نجوم الفريق أبرزهم إيسكو البرازيلي مارسيلو، داني كارفاخال ، والويلزي غاريث بايل . وفشل ريال مدريد في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات ودون أن ينجح في هز الشباك.