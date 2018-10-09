التغيير من 3 إلى 4 غرف بعد شهادة التخصيص ممكن

قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره استقبال ملفات المكتتبين في البرنامج السكني ”عدل 2”، الحاملين لشهادات التخصيص، لتغيير الشقة من ثلاث إلى أربع غرف، على أن يستوفوا الشروط القانونية المطلوبة لقبول طلباتهم.

أوضح مصدر عليم من الوكالة أن الأحسن للمكتتبين في البرنامج السكني تقديم طلب قبل دفع الشطر والحصول على شهادة التخصيص، وهي الوثيقة التي تتوفر على اسم الموقع الذي استفاد منه، بعدما كانت في السابق تحتوي على كامل المعلومات الخاصة بالموقع، على غرار العمارة، الطابق، رقم الشقة وغيرها.

غير أن المصدر نفسه أكد أن المعنيين يمكنهم أن يودعوا طلبات لتغيير الشقة من ثلاث إلى أربع غرف، حيث تقوم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بدراستها قبل أن تفصل في قبول الطلب من رفضه. وأضاف مصدرنا أن الإجراءات الإدارية المطلوبة هي إيداع ملف يحتوي على طلب التحويل، إضافة إلى شهادة عائلية.غير أن هذا الإجراء، حسب المصدر نفسه، غير كاف من أجل الاستفادة من قبول الطلب، حيث إنّ عدد الأطفال المطلوب وتوفر الشقق من أربع غرف من بين الشروط المطلوبة قبل الفصل في الطلب.

على صعيد آخر، ذكر المصدر نفسه أن التسجيل في البرنامج السكني ”عدل” متوقف حاليا، أما عن إمكانية تعويض مواطن غير مُسجل لآخر متخلٍ عن ملفه فهي ”غير واردة”.

وتعكف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بداية من الأسبوع الجاري، على استدعاء المكتتبين في البرنامج السكني ”عدل 2”، المسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013، من أجل دفع الشطر الثاني من قيمة السكن المقدرة بـ5 بالمائة من القيمة الإجمالية، ما يمثل 10.5 مليون سنتيم بالنسبة للمكتتبين المستفيدين من شقة من ثلاث غرف و13.5 مليون سنتيم للمستفيدين من شقة من أربع غرف.

وتعني العملية المكتتبين الذين أتموا عملية اختيار المواقع التي فتحت الخميس الماضي، والتي ينتظر أن تنتهي عند تسجيل آخر المكتتبين لأنفسهم، وهي العملية التي شملت المكتتبين على مستوى 31 ولاية، وهي: الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، عنابة، ڤالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، وهران، البيض، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، سوق أهراس، تيبازة، عين الدفلى وغليزان، منهم مكتتبو العاصمة بـ8 آلاف مكتتب وعنابة بـ5 آلاف مكتتب ووهران بـ7 آلاف مكتتب وقسنطينة بـ3 آلاف مكتتب، على أن يتم منح شهادات ما قبل التخصيص بالنسبة للمكتتبين الذين قاموا باختيار مواقع سكناتهم وبلغت الأشغال بمواقعهم أزيد من 70 في المائة قبل نهاية العام الجاري 2018.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، قد صرح بأنه في إطار برنامج ”عدل 1” تم قبول 9311 طعن من بين 14 ألفا و65 طعنا ورفض 3151 طعن، فيما تم قبول 1603 طعن بتحفظ، أما في إطار برنامج ”عدل 2”، فقد تم قبول 6691 طعن من بين 39 ألفا و974 طعن مُودع لدى مصالح القطاع ورفض 13 ألفا و333 وتمّ قبول 2298 طعن بتحفظ، فيما تنظر مصالح القطاع حاليا في أزيد من 17 ألف طعن في إطار برنامج ”عدل 2” والتي مازالت قيد الدراسة.