«لا حبس للمحكوم عليهم بـ3 سنوات أو أقل بعد نوفمبر المقبل»

تعميم الـسـوار الإلكتروني عبر كل السجون سينطلق قبل ديسمبر.. فليون:

الإجراء سيستفيد منه أصحاب السير الحسنة وغير المتابعين في قضايا خطيرة

كشف مختار فليون المدير العام لإدارة السجون عن تعميم السوار الإلكتروني عبر كل سجون الوطن، نهاية نوفمبر القادم، وذلك بعد استكمال الجانب التقني المتعلق بهذه العقوبة البديلة، والذي يخص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة 3 سنوات أو بقيت 3 سنوات من العقوبة المحكوم عليهم بها.

أشار فليون، على هامش الندوة الدولية التي خصصت أمس لعرض التجربة الجزائرية في مجال إصلاح قطاع السجون، بحضور ممثلي دول إفريقية وأوروبية، إلى أن السوار الإلكتروني سيعمم على كل المؤسسات العقابية، مع نهاية الشهر المقبل، وسيستفيد منه كل المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة 3 سنوات حبسا وأقل، أو أولئك الذين قضوا عقوباتهم وبقي منها 3 سنوات فقط.

وربط فليون في تصريحه للصحافة حول مسألة السوار الإلكتروني الذي يعد نقلة في مجال قطاع العدالة، استفادة المحكوم عليهم من هذا الإجراء بمدى تمتع المحبوس بسلوك حسن وسيرة حسنة داخل المؤسسة العقابية بالنسبة لمن قضوا عقوبتهم وبقي منها 3 سنوات أو أقل، وكذا بالنسبة للمحكوم عليهم الجدد بناء على تحقيق اجتماعي للمدان.

وقال فليون إنه من بين الشروط الأساسية لاستفادة المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من العقوبة البديلة، أن لا يكونوا قد تمت متابعتهم قضائيا بسبب ارتكابهم لجرائم خطيرة، معتبرا بأن هناك بعض الجرائم التي يحرم مرتكبوها من هذه العقوبة البديلة.

وفي سياق ذي صلة، أكد المدير العام لإدارة السجون عزم الدولة إنشاء 81 مؤسسة عقابية جديدة، سيتم استغلالها لتعويض السجون التي بنيت في العهد الاستعماري، والتي قال إنها لا تستجيب لأنسنة ظروف المحبوسين ولا تستجيب لشروط الاحتباس التي تعمل الجزائر حاليا لبلوغها.

وأضاف فليون بأن هذه المؤسسات العقابية الجديدة ستضم فضاءات للتكوين والتعليم والرياضة، وهي الأمور التي تسعى المديرية إلى أن تكون على مستوى كافة السجون عبر الوطن.

من جهته، ثمن سفير الإتحاد الأوروبي بالجزائر الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل أنسنة وعصرنة قطاع السجون، داعيا الدول التي حضرت الملتقى إلى تبادل الخبرات معها.