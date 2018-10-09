ماجر: “لا أحب الحديث عن الخضر وكنت أريد الفوز بكأس إفريقيا” !

عاد الناخب الوطني السابق “رابح ماجر” للحديث عن فترته مع الخضر، حيث أكد حزنه بإبعاده عن تدريب المنتخب الجزائري.

وقال ماجر في حوار أجراه مع “آس آرابيا”: “بكل صراحة لا أحب الحديث عن الخضر، لأنه يعيدنا للماضي، لكنني كنت أحاول بناء مشروع متكامل مع الطاقم الفني”.

وأضاف: “لكن للأسف، لم يكن لدينا، وقت للعب المباريات الرسمية، وبعد مباراة البرتغال والذي يعتبر أحد أهم المنتخبات العالمية تمت إقالتي من منصبي”.

وتابع: “كان لدي هدف يتمثل في الفوز بكأس إفريقيا المقبلة، لكن الإقالة كانت أمرا مؤسفا، وأنا حزين للغاية”.