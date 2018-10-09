«دفتر توفير حلال لمليون و200 ألف فلاح!»

المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية.. بوعلام جبار لـ«النهار»:

«البنك سيطلق خدمة البطاقة الإلكترونية ويوفر دفتر إدخار ثاني بفوائد»

كشف الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار، عن إطلاق خدمة جديدة للفلاحين ممثلة في «دفتر توفير الفلاح»، بالإضافة إلى بطاقة إلكترونية لسحب الأموال يستغلها الفلاح في مختلف نشاطاته التجارية المنتظمة.

وأوضح، بوعلام جبار، في تصريح خص به «النهار»، على هامش افتتاح فعاليات الطبعة الـ18 للصالون الدولي لتربية المواشي والتجهيز الفلاحي «سيبسا»، الذي يهدف إلى تطوير الزراعة والتنمية الريفية، أن البنك أطلق خدمة جديدة يستفيد منها مليون و200 ألف فلاح.

تتعلق بتوفير وإدخار الأموال الخاصة بالفلاحين، من خلال توفير دفتر إدخار يتمثل في «دفتر فلاح»، مشيرا إلى أنه سيتم منحهم بطاقة إلكترونية لاستعمالها في النشاطات التجارية.

كما أضاف ذات المتحدث أن هذه الخدمة متوفرة فقط للفلاحين، مؤكدا أن الفلاح يقوم بتقديم بطاقة الفلاح فقط كوثيقة من أجل الاستفادة من الخدمتين، مضيفا أن دفتر توفير الفلاح يوجد في صيغتين، الأولى «حلال» وأخرى توفر خدمة الفوائد.

وأضاف، بوعلام جبار، أن البنك سيواصل سياسة الدعم الفلاحي بمرافقة جميع المشاريع والمستثمرات الفلاحية، سواءً كان القرض الرفيق أو قرض التحدي الخاص بالمشاريع التي حظيت بموافقة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حيث تقدر قيمة الهكتار بـ1 مليون دينار، أي ما يعادل 100 مليون سنتيم.

فيما يخص الاستغلال الجديد للمستثمرات الفلاحية وتربية الماشية، التي لا تتجاوز مساحتها 10 هكتارات و100 مليون دينار، أي ما يعادل 10 ملايير سنتيم لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ممن تتعدى مساحة مستثمراتهم 10 هكتارات، بعد حصولهم على موافقة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

وأشار المدير العام، بوعلام جبار، إلى إن الزيادة في قيمة القروض في الوقت الراهن غير واردة، مضيفا أن البنك يعمل على استرجاع القروض الممنوحة للفلاحين وإعادة توجيهها إلى فلاحين آخرين.

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