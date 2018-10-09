تصدير شاحنات إيفيكو الجزائرية إلى مالي

وقع مجمع إيفال، الإثنين، اتفاقية شراكة مع وكالة ترقية الاستثمارات المالية تهدف إلى تصدير شاحنات إيفيكو المركبة في الجزائر إلى مالي وفتح أول قاعة عرض للشاحنات الجزائرية ببماكو، وفي هذا الإطار أكد المدير العام لمجمع إيفال السيد محمد بايري، الإثنين، خلال ندوة صحفية أن تصدير شاحنات إيفيكو إلى مالي هو أول خطوة لاقتحام الأسواق الإفريقية التي تعتبر حسبه سوقا واعدة. وأضاف أن هدفه يتمثل في إعادة بعث علامة إيفيكو بمالي حيث عدد كبير من الشاحنات الإيطالية التي هي في أمس الحاجة إلى خدمات ما بعد البيع بالإضافة إلى تصدير الأنواع الجديدة من شاحنات إيفيكو المركبة في الجزائر إلى الأسواق المالية التي تعتبر سوقا مفتوحة تولي اهتماما كبيرا للمركبات النفعية، وكشف بايري عن تصدير ما لا يقل عن 150 شاحنة خلال السنة الجارية كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى لتعزيز وجود مجمع إيفال بمالي.

ومن جهته أكد مدير وكالة تطوير الاستثمار بمالي السيد موسى توري أن مجمع إيفال يملك سمعة عالمية في تركيب وتسويق شاحنات إيفيكو المعروفة بمتانتها وصلابتها وهي من أنجح الشاحنات في مالي. وأضاف أنه سيعمل على بعث مشروع الطريق بين الجزائر ومالي لتسهيل المبادلات التجارية.