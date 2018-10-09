أجواء غائمة في الشمال ومغشاة في الجنوب

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية،أجواء غائمة غالبا مع بعض الأمطار الرعدية،والتي تكون معتبرة محليا، بداية من الظهيرة،على المناطق الغربية والوسطى الغربية.

كما ستشهد رياح، من ضعيفة إلى معتدلة، ذات اتجاه، من شرقي إلى شمالي شرقي، قرب السواحل.

وتكون من جنوبية إلى جنوبية شرقية، على المناطق الداخلية،والهضاب العليا.

أما المناطق الشرقية،فالديوان سجل أجواء،مغشاة غالبا،مع تشكل خلايا رعدية،بداية من الظهيرة،قد تؤدي إلى تساقط أمطار على المناطق الداخلية،والهضاب العليا،ومنطقة الأوراس.

وتشهد رياح ضعيفة ذات اتجاه شرقي قرب السواحل، وتكون جنوبية على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس.

وستعرف المناطق الجنوبية، أجواء مغشاة على الجنوب الغربي نحو شمال الصحراء مع رعود منعزلة محملة ببعض الأمطار خاصة على منطقة تندوف.

أما أقصى الجنوب، فترتقب المصلحة، أجواء مغشاة جزئيا مع تشكل خلايا رعدية منعزلة محملة بأمطار محلية، خاصة نحو الهقار والطاسيلي.

وباقي المناطق الجنوبية، ستكون أجواء مغشاة جزئيا، مع رياح ضعيفة تكون من شرقية الى جنوبية شرقية.