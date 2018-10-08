بالصور.. بن غبريت تجتمع بأعضاء اللجنة الوطنية وهيكل التسيير للخدمات الاجتماعية لعمال التربية

إجتمعت اليوم الاثنين وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مع أعضاء اللجنة الوطنية وهيكل التسيير للخدمات الاجتماعية لعمال التربية cnoste.

حيث تم خلال الإجتماع تقديم التقرير الأدبي والمالي 2015-2017 من طرف اللجنة.

إضافة إلى عرض إجمالي لمجمل الأعمال التي تمت خلال هذه الفترة والتي استفاد منها عمال القطاع، وكذا حوصلة مالية.

ومن جهتها نشرت الوزيرة عبر صفحتها الرسمية على التويتر فحوى الاجتماع كما تم أخد صور تذكارية.