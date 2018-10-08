إشادة أروبية بالإصلاحات الجزائرية في قطاع العدالة

نالت الإصلاحات الأخيرة التي باشرت الجزائر بها، في قطاع العدالة، وخصوصا على مستوى المؤسسات العقابية، إشادة من طرف الإتحاد الأوروبي.

وجاء الإشادة من رئيس ممثلية الإتحاد الأوروبي في الجزائر” جون أورورك”،خلال الملتقى حول موضوع “الجزائر-الإتحاد الأوروبي” 10 سنوات من التعاون.

وتحدث أورورك قائلا “نشيد بجودة الإصلاحات التي باشرتها الجزائرفي قطاع العدالة بالخصوص على مستوى المؤسسات العقابية

وكذا التعاون الذي أطلقه الجانبان سنة 2006 لدعم المجهود الجزائري في تنفيذ هاته الاصلاحات”.

كما كشف ذات المتحدث أنه “منذ سنة2006 بذلت الجزائرمجهودا معتبر في إصلاح نظام العدالة والمنظومة العقابية،الرامية إلى جعل القطاع يتكيف مع المعاييرالدولية”.