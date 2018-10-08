سيما موتورز تدعم شراكتها التجارية مع بنك البركة

أعلنت سيما موتورز فرع مجموعة تحكوت الموزع الحصري لعلامة هيونداي ومصنع "تي أم سي" في الجزائر، عن دعم شراكتها التجارية مع بنك البركة الجزائر.

ويهدف الاتفاق إلى مصاحبة أفضل للزبائن فيما يخص طلبات حيازة مركبات بصيغة التمويل البنكي "المرابحة".

وأشار بيان صادر عن المتعامل، أن الشركتين قامتا بضم جهودهما لتكفل أفضل للزبائن الراغبين في الحصول على سيارات بتمويل بنكي، وبصورة متدرجة، ستضع سيما موتورز تحت تصرف زبائنه مكتبا مخصصا للتمويل البنكي مع بنك البركة الجزائري على مستوى نقاط البيع الخاص به. وسيتم التكفل بناء على ذلك مباشرة بعمليات المحاكاة على مستوى نقاط البيع الخاصة بسيما موتورز الأقرب.

وشدد المتعامل على أن المستشار التجاري لسيما موتورز مستعد لتقديم كافة التسهيلات بداية بالفاتورة الأولية المرفقة بعملية محاكاة للقرض، بالإضافة إلى قائمة الوثائق الواجب توفيرها لبنك البركة الجزائري. وشددت سيما موتورز، أن توثيق ودعم العلاقة التجارية يهدف إلى تلبية تطلعات المستخدمين الخواص الراغبين في الحصول عبر تمويل بنكي لمركبة أو سيارة بعلامة هيونداي المنتجة في مصانع "تي أم سي".