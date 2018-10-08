إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة في 29 ديسمبر المقبل

كشف مصادر موثوق لموقع “َALG24” الإخباري عن تاريخ إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمقررة في 29 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة (مجلس سينا) في نهاية العام الحالي حسب نفس المصدر.

وسيجري هذا التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ قبل 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجرائها في أفريل 2019.

وللإشارة فقد قام حزب الأفلان مؤخرا بإلإجتماع مع إطارات الحزب والمنتخبين من أجل جمع قائمة المترشحين تحسبا للإنتخابات مجلس الأمة.