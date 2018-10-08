محرز يبرئ جوارديولا من قرار تنفيذ ركلة الجزاء

أكد نجم الخضر ومانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز أنه كان صاحب قرار تسديد ضربة الجزاء التي أهدرها أمام ليفربول، وحرمت فريقه من الفوز في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال محرز في تصريحات نقلها موقع “مانشستر إيفننج نيوز”: “كنت صاحب قرار تنفيذ ركلة الجزاء، وسددت الكرة في منتصف المرمى، لكنها ارتفعت كثيرا”.

إلى ذلك أوضح محرز: “الأهم من ضربة الجزاء هو أداء الفريق الذي كان جيداً جداً، كنا نستحق الفوز، لكن في بعض الأحيان من المهم ألا تخسر”.

من جهته، دافع جوارديولا، عن محرز رغم تضييعه فرصة كبيرة للفوز، قائلا “يمتلك الشجاعة لتسديد ركلة الجزاء، في التدريبات يسدد ركلات جزاء مثالية وهذا يحدث في بعض الأحيان”.

وأضاعت ركلة الجزاء على السيتي فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يتقاسمها الفريق حاليا مع كل من ليفربول وتشيلسي برصيد 20 نقطة لكل فريق.