عمادة الأطباء تحذر من تكرار سيناريو الكوليرا

توقع رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، بركان بقاط، فشل حمل التلقيح التي دعت إليها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الإنفلونزا الموسمية بسبب التأخر في إطلاقها.

وقال بقاط اليوم الاثنين في اتصال مع “سبق برس” إن وزارة الصحة تعاني من قلة التنظيم حيث شرعت في الدعاية الإعلامية للحملة قبل توفيرها للقاحات على مستوى المراكز الحصة.

وأوضح ذات المتحدث أن وزارة الصحة لا تملك القدرة على تسيير كل ما يتعلق بصحة المواطنين و عليها أن تستحدث هيئة وطنية للتكفل بالأمراض المتنقلة، من أجل تفادي سيناريو التعامل الفاشل مع انتشار وباء الكوليرا.

وفي تعليق له على التحذير الذي أصدرته ذات الوزارة للمناطق الحدودية بسبب انتشار فيروس حمى النيل الغربي دعا بقاط لإستحداث الوكالة الوطنية لليقظة الصحية من أجل مواجه هذه الأخطار لأن دورها هو التنبؤ بمثل هذه الفيروسات ووضع خطة عمل لموجهتها، أما التعامل الحالي فهو ليس إلا تأجيل للكوارث فقط حسب بقاط.

ومن جهة أخرى قال رئيس عمادة الأطباء إن الحملة يفترض انطلاقها في سبتمبر لأن أول الحالات التي تصاب بهذا الفيروس تكون في نهايته ومع بداية التقلبات الجوية، قائلا: “اللقاح يجب أن يأخذ قبل أسبوع كامل من أجل أن يقوم بمفعوله، لكن الحملة ستنطبق في 15 من هذا الشهر ما يعني احتمال إصابة الكثير بها قبل التلقيح.

واشترط محدثنا الكثير من العوامل من أجل نجاج الحملة التي أكد أنها جد ضرورة لتفادي الكثير من الحالات المتأزمة التي واجهت الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة أولها توفير اللقاح على مستوى كافة المستشفيات و الصيدليات و مع ضرورة دخول الضمان الإجتماعي على الخط باعتبارغ ضامن لها.

كما أوضح بقاط أن الحملة الإعلامية يجب أن تكون كبيرة جدا وعلى كافة الوسائل وبعبارات منتقاة من أجل التأثير في المتلقي، لتجنب المقاطعة التي حدث في المرات السابقة.