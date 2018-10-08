انقطاع الغاز عن 9 بلديات بالعاصمة هذا الخميس

ستعرف تسعة بلديات بولاية الجزائر انقطاعا في التموين بالغاز يوم الخميس المقبل بسبب أشغال تدعيم شبكة نقل الغاز، حسبما أفاد به اليوم الاثنين، بيان لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) لبلوزداد.

وأوضح البيان أنه "في إطار تدعيم شبكة نقل الغاز للضغط العالي من قبل الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز، تعلم مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر -مديرية بلوزداد- زبائنها عن انقطاع للغاز مرتقب يوم الخميس 11اكتوبر، ابتداء من الساعة 22 وهذا لمدة 18 ساعة.

وحسب ذات المصدر فان البلديات المعنية بهذا الانقطاع هي بلدية سيدي امحمد وبلوزداد والمدنية والمرادية والقبة وحسين داي والجزائر الوسطى والأبيار والمقرية.