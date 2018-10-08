هذا هو موعد إعادة فتح ساحة "بور سعيد"

أعلن رئيس بلدية الجزائر الوسطى, عبد الحكيم بطاش، اليوم الاثنين أن ساحة "بور سعيد" التي يعود تاريخها إلى العهد الاستعماري و التي تربط ما بين القصبة السفلى والجزائر الوسطى سيتم إعادة فتحها للجمهور نهاية شهر أكتوبر الجاري بعد عمليات إعادة تهيئة شرع فيها منذ فبراير 2017 .

وأوضح بطاش أن "ساحة بور سعيد التي تخضع منذ فيفري 2017 إلى أشغال إعادة تهيئة و ترميم ستفتح أمام الجمهور نهاية أكتوبر الجاري مضيفا أن عملية إعادة التهيئة و الترميم تمت باستعمال نفس المواد المستخدمة في العهد الاستعماري حتى تستعيد هذه الساحة وجهها الأصيل".و سيحتضن كشك الموسيقى التابع لحديقة بور سعيد عروضا لفنانين و حفلات لموسيقيين لإمتاع سكان العاصمة و زوارها.

كما أوضح رئيس بلدية الجزائر الوسطى أنه "بهدف جلب أكبر عدد من الزوار، ستكون ساحة بور سعيد أيضا مسرحا لمختلف النشاطات الثقافية و المعارض الخاصة بالأعمال الفنية" مضيفا أن أشغال إعادة التهيئة مست أيضا الجانب المحاذي للمدخل الرئيسي للمسرح الوطني الجزائر و المباني القديمة و القريبة من هذه الساحة".

كما سيتم تنصيب تماثيل نصفية برونزية لوجوه من الفن ال4 على غرار عبد القادر علولة و محمد بودية و كلثوم و عز الدين مجوبي على مستوى الواجهة الرئيسية للمسرح الوطني الجزائري تكريما لهذه الشخصيات التي ساهمت بعطائها في تطوير الفن ال4 الجزائري.

و تندرج عملية إعادة تهيئة و ترميم ساحة بور سعيد التي خصص لها غلاف مالي قيمته 16 مليار سنتيم في إطار مخطط التوجيه و التهيئة لولاية الجزائر 2015-2035.