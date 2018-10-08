مناظر جميلة لعاصمة الواحات ورقلة بـ 30 صورة

تحتل ولاية ورقلة الرتبة 30 في التسلسل الولائي وتضم ثلاث مناطق رئيسية هي وادي مية و وادي ريغ وحاسي مسعود وتقع في جنوب شرق البلاد ، وتتربع على سطح إجمالي يقدر بـ 163.233 كلم² وتعد من الولايات الكبيرة من حيث المساحة يحدها من الشمال ولايتي الجلفة والوادي ومن الشرق الجمهورية التونسية ومن الجنوب ولايتي تمنراست و إليزي ومن الغرب ولاية غرداية .

" الباخمار " اللباس التقليدي لعروس منطقة تقرت ووادي ريغ / ثقرت

هي أحد أهم الولايات الجزائرية لامتدادها التاريخي فهي أحد أهم المدن في أول دولة إسلامية في المغرب العربي وكانت المدينة وقتها تسمى "واركلان" لتتغير لكنة نطقها بالبربرية الآن بـ"وارجن"أي بمعن الرجل الحر قديما حيث جمع سكانها الذين عمرو مدينة واركلا أحد قصورها الصحراوية ثروة كبيرة من خلال الخط التجاري الذي نشطوه مع أفريقيا العميقة، وثانيا لانها مصدر الثروة البترولية للجزائر وسميت مدينة ورقلة حديثا والتي سكنت منذ فجر التاريخ وشكلت العاصمة الإقليمية للجنوب الشرقي منذ الفترة العثمانية

تعتبر المحروقات أهم مورد اقتصادي بالولاية وما حولها خصوصا حاسي مسعود ، حوض بركاوي ، البرمة ، حاسي بركين كما تعد التمور موردا لا يقل أهمية عن البترول والغاز ومشتقاتها وتزيد وفرة المياه الجوفية من أهمية هذه الثروة الهامة والإستراتيجية إضافة إلى محاصيل أخرى كالقمح والشعير والبقول والأشجار المثمرة بشتى أنواعها وتربية الماشية كالإبل والأبقار والأغنام.

لعل الحضارات و الأحداث التي تعاقبت على منطقة ورقلة بما فيها تقرت قد أكسبتها ميزة سياحية فاصلة بما ظل من الشواهد والآثار والمعالم والتي منها قصر ورقلة وقصر تماسين و سدراته و كذلك لالة كريمة وبرج ملالة و قصر سيدي خويلد و قصر تقرت

عاصمة الواحات - مدينة ورقلة

سياحة صحراوية بيئية لعشاق الطبيعة

المصادر:

إكتشف الجزائر - ツ - Discover Algeria

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