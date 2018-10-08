“صويلح” يرفض عرض ميهوبي للمشاركة في مشروع سنيمائي

اعتذر الممثل صالح أوقروت والمعروف بـ”صويلح” عن المشاركة في العمل السنيمائي الذي تحضر له وزارة الثقافة.

وقال صالح أوقروت أنه أعطى موافقته المبدئية لوزير الثقافة عز لدين ميهوبي عند اتصله به للمشاركة في مشروع سينمائي يضم مجموعة من الممثلين والشباب.

لكن اعتذر اليوم الإثنين “صويلح” عن المشاركة في العمل بعد اطلاعه على أسماء المشاركين وقراءته للسيناريو.

وللإشارة فقد اتصل وزير الثقافة بالعديد من الشباب الناشطين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم الذي صنع الحدث مؤخرا “ريفكا”.