الالعاب الاولمبية للشباب: تأهل الجزائري منصف بلمان الى نهائي 200م اربع سباحات

تأهل السباح الجزائري، منصف بلمان اليوم الاثنين الى نهائي 200م اربع سباحات ضمن الالعاب الاولمبية للشباب-2018، الجارية حاليا ببوينس إيرس (الارجنتين).

وحصل بلمان على المرتبة الثالثة للمجموعة الاولى و الخامسة في الترتيب العام ، بتوقيت قدره 2د: 04 ثا و 39 ج.م ، بينما عاد المركز الاول الى النرويجي حفاس تومي زينومتو ( 1د: 59 ثا و77 ج.م)

وينشط النهائي ابتداء من الساعة 10ر23سا بالتوقيت الجزائري.

وأقصي السباحان الجزائريان منصف بلمان وعرجون عبد الله، امس الاحد في نصف النهائي في سباقي 100م على الصدر و100م على الظهر .

وتجرى الالعاب الاولمبية للشباب- 2018 من 6 الى 18 اكتوبر الجاري في العاصمة الارجنتينية. و يمثل الجزائر في الموعد الرياضي ما مجموعه 30 رياضيا في 11 اختصاصا ويتعلق الأمر ب: العاب القوى، الجيدو، الملاكمة، المبارزة ، كرة الريشة ، السباحة، الشراع، الجمباز، التجذيف، المصارعة ورفع الاثقال.