تسجل 12 ألف إصابة جديدة بسرطان الثدي سنويا

كشفت رئيسة جمعية الأمل لمساعدة المصابين بالسرطان (CPMC) حميدة كتاب، بأن أزيد من 65 بالمائة من مريضات سرطان الثدي في 2018، وصلن إلى مراكز العلاج في مرحلة مبكرة لم يتجاوز فيها الورم مرحلة الـ2 إلى 2،5 سنتم. وهو ما يسهل حسبها عمليات العلاج. عكس السنوات الماضية التي كانت المستشفيات لا تسجل إلاّ الحالات المتقدمة التي يصل فيها الورم الى 5 أو 6 سنتم.

وأكدت رئيس جمعية الأمل في لقاء مع TSAعربي، على استجابة النساء الجزائريات لحملات الفحص المبكر، التي باتت تسهّل مهمة التصدي للمرض من قبل الأطباء والجراحين مقارنة بالسنوات الماضية.

وتشير ذات المتحدثة إلى أن ارتفاع عدد الإصابات بسرطان الثدي بين الجزائريات، من 6 آلاف حالة سنة 2009، منذ بداية انطلاق أول حملة للتوعية بأهمية الفحص المبكر، إلى 12 ألف إصابة سنويا خلال السنوات الأخيرة . يقابله تراجع كبير في عدد الوفيات بسبب هذا الوباء، الذي باتت الجزائر أكثر تحكما فيه خلال السنوات الأخيرة بسبب وعي النساء بأهمية الفحص المبكر لهذا المرض الذي بات يشكل 30 بالمائة من مجموع الإصابات بمرض السرطان بشكل عام.

وحسب حميدة كتّاب، فإن وزارة الصحة قد حدّدت سن الفحص المبكر لسرطان الثدي انطلاقا من 40 سنة، وذلك وفقا لمعدل الإصابة بهذا المرض في الجزائر والتي تبدأ من 48 سنة، في حال عدم توفر أي عامل من عوامل المرض لدى النساء، فيما يكون الفحص المبكر إجباري بالنسبة للنساء اللواتي يتوفّر في هن أحد العوامل المثيرة للمرض على غرار عامل الوراثة الذي يشكل 10 بالمائة من الإصابات بين النساء الجزائريات تؤكد ذات المتحدثة.

خيرة بوعمرة