في ظل الأزمة التي يعيشها البرلمان .. بوحجة يترأس اجتماعا إداريا

ترأس السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم ، 8 أكتوبر 2018، اجتماعا لمديريات بالمجلس ، الادارة والمالية – العلاقات الخارجية. ويأتي هذا في ظل الأزمة التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان.

وبحسب بيان صادر عن مكتب المجلس، فقد تناول الاجتماع مسائل تتعلق بتسيير المجلس من حيث تقييم نشاط وأداء هذه الهياكل.

وأشار ذات البيان إلى أن "المدراء أكدوا أن أعمالهم التنفيذية تمت في إطار القانون ، والنظام الداخلي والتنظيم المعمول به إلى جانب التقيد بالتعليمات والقرارات المتخذة على مستوى مكتب المجلس"، كما "نفوا خلال عرض حصيلتهم الموثقة ما وجه من تهم للإدارة ، باستثناء بعض القضايا الخارجة عن دائرة الاختصاص"، وفق ما ورد في البيان.

ونقل ذات البيان أن بوحجة قال في كلمته أن "المآخذ التي رفعت ، مؤخرا ، بشأن التسيير الاداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات المكتب ، مذكرا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة بضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس، والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الاجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات ".

ولا يزال المجلس الشعبي الوطني يعيش حالة انسداد شاملة، وهذا بسبب رفض بوحجة الاستجابة لمطلب أغلبية نواب المجلس والاستقالة من منصبه.