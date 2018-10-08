وزارة الصحة تحذر من انتشار حمى “النيل الغربي” على المناطق الحدودية

حذرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في بيانا لها جميع مؤسساتها الصحية المناطق الحدودية مع كل من (ليبيا وتونس ومالي) من خطر فيروس حمى “النيل الغربي “.و أية حالة مشتبه فيها بإصابتها بإلتهاب السحايا أو إلتهاب سحايا الديماغي أو أحد أعراض الفيروس

حيث وجهت الوزارة، حسبما أوردته “قناة النهار “اليوم الاثنين،أوامرها بإرسال عينات للمشتبه فيهم إلى معهد “باستور”،

خاصة مع تسجيل حالة وفاة لدى الجارة تونس بسبب هذا المرض.

ويشمل التحذير ،الذي أطلقته وزارة الصحة حسب -ذات المصدر- كل من (تبسة ،الوادي، سوق أهراس، الطارف، اليزي، جيجل،بسكرة، سكيكدة، خنشلة، قالمة وأدرار).

بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية بكل من (باتنة، قسنطينة، بجاية،وهران)، حيث طالبت بأن تكون الفحوصات المشتبه فيهم فورية وعاجلة.