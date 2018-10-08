البنك العالمي ينصف الجزائريين

بخلاف ما يُصرح به القائمون على تجميع وتدوير النفايات الصلبة بالجزائر، على أساس أن الجزائريين من أكثر الشعوب إنتاجا لهذه النفايات وأقل تنظيما، أظهرت مؤشرات البنك العالمي الدولي المُحيَّنة سنة 2018 والمعروضة على موقعه، أن الفرد الجزائري يُنتج القليل من هذه المواد يوميا، وبمتوسط 830 غرام من النفايات الصلبة فقط، في حين ينتج الأمريكي متوسط 2.243 كيلوغرام يوميا، والفرنسي 1.73 كيلوغراما يوميا من النفايات الصلبة، بينما يُحدث الفرد الصيني المفاجأة بتوليده أقل من رطل نفايات صلبة يوميا، رغم أن بلاده تمتلك أكبر اقتصادات العالم، وكلها أدلة على أن الجزائري ليس كما وصفه مسؤولوه.

وبناء على هذه المعطيات، يتبلور السؤال التالي: كيف لدول مصنفة بقلة إنتاج النفايات، شوارعها "متخمة" بالقمامات، بينما الدول الأكثر إنتاجا ورميا لها تبدو شوارعها أنظف.

رغم أن الجزائر وكذلك منطقة شمال إفريقيا عموما، تعتبر، حسب التقرير، المنطقة الأقل توليدا للنفايات الصلبة، لأسباب لم ترد في الوثيقة، وربما لعوامل اقتصادية وخصوصيات ثقافية واجتماعية، غير أن الحكومات الجزائرية المتعاقبة، أثبتت عجزا ملحوظا في تسيير ملف النفايات التي لازمت يوميات الجزائريين. بالمقابل تستطيع الدول التي جاءت معدلات إنتاجها عالية، التحكم في هذه المسألة بسهولة، بدليل أن مدنها تتصدر قائمة البلدان الأكثر ملاءمة للعيش والأكثر نظافة، ومثالا على ذلك أمريكا الشمالية التي صنف التقرير إنتاجها للنفايات بـ 288 مليون طن من النفايات الصلبة سنويا، وكذا أوروبا وآسيا الوسطى بـ 391 مليون طن سنويا.

فالاختلاف الوحيد إذن بين الدول التي تترك مخلفات ضئيلة وتلك التي تحتل المراكز الأولى في التقرير، هو القدرة على تدوير ومعالجة قمامتها وإعادة استغلالها والاستفادة منها، حتى ولو أن هذه النفايات متنوعة المصادر، حيث فيها المخلفات الغذائية البلاستيكية والصناعية وغيرها.

ميزانية البلدية لتسيير النفايات لا تتعدى 20 بالمائة

وحتى لو افترضنا أن المواطن الشمال إفريقي وبالتحديد الجزائري، ينتج ويرمي الكثير من النفايات، مثلما يتواتر على ألسن العديد من المسؤولين الذين يفضّلون تحميل المسؤولية للمواطن، في حين أن هذا الأخير يمكن تدريبه وتغيير سلوكه وبرمجته بقوانين فعالة، مثلما حدث مع حزام الأمن على مستوى المركبات، غير أن العيب الحقيقي هو أن الحكومة عاجزة على إنهاء هذه المسألة، من خلال وضع آليات وسياسات منسجمة ومتكاملة وانشغالها فقط في تسيير المدن بمنطق تقليدي يترك الوضع على حالة، بدليل أن بلديات العالم الثالث الموكلة لها هذه المهمة، حسب التقرير، لا تتجاوز الميزانيات المخصصة لهذا الشأن الـ 20 بالمائة.

ويشير التقرير الذي جاء بعنوان "يا له من إهدار"، أن إدارة النفايات الصلبة شرط أساسي في تسيير شؤون المدن والمحافظة على الصحة العمومية للمواطنين، كونها تشمل النفايات الصناعية والزراعية، البناء والهدم، وكذا النفايات الطبية الخطيرة، لذا فإن سوء تسييرها يعرّض المواطن إلى متاعب صحية جمة ويقذف به في أروقة المستشفيات التي هي أصلا عاجزة عن استيعاب المرضى والقيام بوظائفها على أكمل وجه.

ويُتّهم المسؤولون، حتى وإن صدقوا في بعض الحالات، بالرمي العشوائي دون احترام مواقيت الرمي، وعدم احترام كذلك أسلوب الانتقائية وفصل القمامات حسب نوعها، إلى جانب سرعة وتيرة طرح هذه القمامات، وهو ما يفنّده التقرير الدولي بالكامل، بتصنيفه للجزائري وبقية شعوب القارة السمراء والشرق الأوسط بإنتاج 129 طن سنوي.

بؤرة للأوبئة وسببا للفيضانات

من المجحف أن نضع البلدان التي في طريقها إلى النمو ونظيراتها المتطورة في ميزان المقارنة، كون هذه الأخيرة هي الأكثر من حيث عدد السكان والمساحة، والأكبر اقتصادا والأعلى امتلاكا لتكنولوجيات تجميع النفايات ومعالجتها ورسكلتها والتخلص منها، ويُبرر هنا معدو التقرير، أن "توليد النفايات في منطقة شمال إفريقيا منخفض مقارنة بالمناطق الأخرى، بسبب انخفاض عدد السكان أولا وكثافة الأنشطة الاقتصادية ثانيا".

ويتوقع معدو التقرير في آخر تحديث لمحتويات تقرير عام 2018، زيادة النفايات في العالم بنسبة 70٪ خلال الثلاثين عامًا القادمة، إلى 3.40 مليار طن سنويا، بعدما كانت 2.1 مليار 2018، بسبب التوسع السريع للمدن ونمو السكان وسياسات التنمية الاقتصادية في الحواضر والأرياف.

ويؤكد المدير بقطاع الممارسات العالمية للتنمية الحضرية وتنمية الأراضي وإدارة مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود، بالبنك الدولي، سامح وهبة، إن انسدادات المجاري في المدن وتكرار الفيضانات في المدن مثلما يجري بالجزائر هذه الأيام، من نتائج سوء إدارة النفايات، ناهيك عن انتقال الأمراض عن طريق نمو الحشرات الخطيرة، وإصابة المواطنين بمشاكل في الجهاز التنفسي عن طريق استنشاق جسيمات متناهية الدقة بسبب حرق النفايات، مما يؤذي أيضا الحيوانات التي تتغذى على النفايات.

جمع النفايات هو مسألة معقدة وحساسة في إدارة المدن، ولكن معدلات ذلك تختلف مع اختلاف مستويات الدخل القومي للدول. ففي بلدان أوروبا وآسيا الوسطى والشمالية، يتم تجميع النفايات بـ 90 بالمائة، بينما البلدان ذات الدخل المنخفض لا يُجمّع سوى 48 في المائة من النفايات في المدن، وتنخفض هذه النسبة إلى حد كبير إلى 26 بالمائة خارج المناطق الحضرية.