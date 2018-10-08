صلاحيات أكبر لرؤساء البلديات

حمل المشروع التمهيدي للجماعات المحلية توسيعا لصلاحيات المجالس الشعبية البلدية والولائية بمنحها إمكانية إنشاء “تجمعات للجماعات الإقليمية في إطار مبدأ التعاون والتضامن ما بين الجماعات، بموجب أمر رئاسي، لتنمية المصالح الاقتصادية المشتركة والحكامة الحضرية”، فضلا عن استحداث آليات تنافسية بين الجماعات المحلية من خلال إتاحة للمجلس المحلية المنتخبة، المبادرة بإنشاء وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص

وحسب ما تسرب من مضمون هذا القانون التي عملت الوزارة على إعداده وإثرائه تماشيا مع مقتضيات المرحلة الحالية والتطور التكنولوجي وتكيفا مع اهداف الحكومة لترقية التنمية المحلية وبعث حركيتها الإقتصادية، ورد في المادة 5 من المشروع الذي يضم 496 مادة، أن تتوفر الجماعات الإقليمية قصد تجسيد التضامن المالي بينهما وضمان المداخيل الجبائية، على صندوقين هما “صندوق التضامن للجماعات الإقليمية، وصندوق الضمان للجماعات الإقليمية”. كما أتاح المشروع للجماعات الإقليمية “المرتاحة “بامتلاكها موارد كافية، في إطار التضامن المالي ما بين الجماعات وبعد مداولة مجالسها، منح إعانات أومساعدات مالية مؤقتة لفائدة جماعات أخرى والتي ترتبط معها إقليميا أو تنتمي لنفس الولاية. كما يمكن لجماعتين إقليميتين أو أكثر مرتبطين إقليميا، تنتميان إلى ولاية أو عدة ولايات أن تشترك في إطار التعاون ما بين الجماعات، لا سيما من أجل “تهيئة وتنمية مشتركة لأقاليمها، إدارة وإنجاز وتسيير الممتلكات والتجهيزات المشتركة، إنشاء وضمان تسيير المصالح العمومية الجوارية، إنشاء مؤسسات عمومية محلية، تتكفل بمهام المرفق العمومي المحلي، ترقية بصفة مشتركة النشاطات الاقتصادية المرحبة بطريقة مباشرة أو عن طريق الشراكة المبرمة”.

ويشترط النص أن تكون هذه الجماعات الإقليمية التي تنشأ بهذا الشكل والتي تتمتع بقانون أساسي خاص وموارد مالية، هي “منظمات محلية ولا تشكل جماعات إقليمية بمفهوم هذا الإقليم”. وتاتي هذه الشراكة بين المجالس في إطار تعزيز الصلاحيات الممنوحة الشعبية البلدية والولائية. زيادة على ذلك تضمن المشروع التمهيدي إدراج آليات تنظيمية جديدة لإرساء عقد للتنمية الاقتصادية بإشراك جميع الأطراف المعنية (منتخبون وإطارات محلية ومستثمرون ومجتمع مدني وجامعيون على الخصوص)، حيث تضمن إتاحة المبادرة بإنشاء وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمجلس المحلية المنتخبة، في إطار الشراكة مع القطاع العام أو القاع الخاص، على أن تحدد حصة من الأرباح الناتجة عن نشاطات المؤسسة بشكل متفق عليه وتصب في ميزانية الجماعات الإقليمية، كما يبادر المجلس المحلي بمشاريع أخرى خاصة بالاستثمارات المنتجة، بالأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والأولويات الاقتصادية للجماعات الإقليمية، خاصة في “السياحة والنقل والصناعات التقليدية والفلاحة والصيد. وستسمح التدابير الجديدة باستحداث آليات تنافسية بين الجماعات المحلية، سواء في المجال الاقتصادي أو في مجال التكفل بالاحتجاجات الأساسية للمواطنين.