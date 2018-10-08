تطبيق يحدد الصيدليات والمستشفيات المناوبة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الإثنين، عن وضع تطبيق (SIHA-DZ)، على الهواتف النقالة لفائدة المواطنين ،يعمل على تحديد أماكن تواجد الصيدليات المفتوحة على المستوى الوطني، خلال النهار و الصيدليات المناوبة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

كما يحدد التطبيق "المؤسسات الاستشفائية وأنشطتها الطبية والجراحية والاستعجالات وكذا الهياكل الجوارية (العيادات متعددة الخدمات و قاعات العلاج)".

وحسب ذات المصدر فإنه يمكن تحميل التطبيق، عبر "قوقل بلاي ستور" و الموقع الإلكتروني للوزارة www.sante.gov.dz/downloads/sihadz.php .