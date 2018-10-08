نجوم “الخضر” يصلون تباعا لمركز سيدي موسى

بدأت عناصر المنتخب الوطني في التواجد تدريجيا على مركز التحضيرات بسيدي موسى، لمُباشرة الإستعدادات للمواجهة المُزدوجة أمام “البنين” بتصفيات “الكان”.وحّل سفيان فيغولي، ياسين بن زية وبراهيمي بمقر “الخضر”، وهذا بعد نهاية إلتزاماتهم مع أنديتهم “فينرباتشي”، “غلطة سراي” و”بورتو”.

كما عرفت مركز “سيدي موسى”، وصول رشيد غزال، بشكل مُبكر، وهو الذي يعاني حاليا لفرض نفسه مع فريقه “ليستر سيتي”.

ويستهدف الجميع لفت أنظار الطاقم الفني الوطني بقيادة جمال بلماضي، مُستهدفين الحصول على مكانة أساسية خلال الموعد القادم لمُحاربي الصحراء.