مجمع ايفال الجزائري ينشئ فرع له في مالي

وقع مجمع ايفال ووكالة تشجيع الاستثمار في مالي مذكرة تفاهم، من أجل انشاء فرع لها لصناعة الشاحنات في مالي، وفقا لما أعلنت الوكالة المالية في بيان لها اليوم الاثنين.

وقال محمد بايري رئيس مجمع ايفال “نحن مقتنعون في ايفال ان صناعة السيارات التي يتم نشرها حاليا في الجزائر، ستشكل محور التوسع الاقتصادي لبلدنا في أفريقيا، سيتيح تواجد ايفال في تجهيز جارنا الكبير بالمركبات والشاحنات المجمعة في الجزائر”.

وأكد المدير العام للوكالة موسى توري إرادة مالي لإقامة شراكات استراتيجية بين الجزائر ومالي في مختلف المجالات، وخاصة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والهامة في مالي.

وقال توري: “العلاقات التجارية بين البلدين يمكن تعزيزها في مختلف المجالات، لأن هناك تشابه وتكامل بين الاقتصادين، لا سيما في مجالات الزراعة والتجارة والبناء”.

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