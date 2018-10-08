وفد برلماني من مجلس الأمة يشارك في اشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

يشارك وفد برلمانيّ عن مجلس الأمّة في أشغال المرحلة ال4 للدورة العاديّة للجمعيّة البرلمانيّة لمجلس أوروبا التي تجري بمدينة ستراسبورغ فرنسا .

وهذا في الفترة الممتدة مابين 8 الى غاية 12 من شهر أكتوبر الحالي.

وأوضح بيان صادر عن المجلس ، أنه سيتم دراسة عدة مواضيع من بينها ي تنظيم التّمويلات القادمة من خارج أوروبا والمتعلّقة بممارسة شعائر المسلمين.

بهدف الوقاية من التّطرّف وتصاعد الإسلاموفوبيا والهجرة من منظور المساواة بين النّساء والرّجال تمكين المرأة من أن تكون عنصر رئيسيّ فعّال في الإندماج.