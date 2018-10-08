قطار يقتل عشريني في محطة بوفاريك

لقي شاب في العشرينيات من العمر حتفه على السكة الحديدية لمحطة بوفاريك صباح اليوم الإثنين 8 أكتوبر، بعد أن دهسه القطار رقم 164 الذي كان متوجها من العفرون إلى الجزائر العاصمة، ليتم إخلاء القطار من الركاب فورا وذلك من أجل مباشرة التحقيقات حول أسباب الحادث، وفقا لما لاحظته “TSA عربي”.

وحسب شهود عيان، فان الضحية كان يحاول عبور السكة الحديدة، بعد نزوله مسرعا من القطار الذي كان متّجها إلى البليدة، ليحاول اللّحاق بالقطار الثاني المتوجّه الى الجزائر العاصمة والذي كان يشير بالدخول. حيث لم ينجح الشاب من الإفلات من القطار رغم أن لم يكن يسير بسرعة كبيرة.

وحسب ما أكده عدد من المواطنين الذين القيناهم في مكان الحادث، فإن سيناريو هذا النوع من الحوادث بات يتكرر، بسبب نقص وعي المواطنين ومغامرتهم بعبور السكة بدلا من استعمال الجسور المتواجدة على مستوى كل المحطات.