الخضر يشرعون في تربص مغلق اليوم

انطلق المنتخب الوطني صبيحة اليوم، في تربصه المغلق بمركز التحضيرات بسيدي موسى استعدادا لمواجهة البنين يوم 16من شهر أكتوبر الجاري ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستجري الكامرون، حيث سيكون الناخب الوطني جمال بلماضي ومدرب الحراس عزيز بوراس في استقبال اللاعبين بالمركز الوطني، وهو الثنائي الذي تواجد في ذات المركز منذ يومين تقريبا أين حضروا كل شيء لإنجاح الاستعدادات وتحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة التي ستلعب على أرضية ميدان مصطفى تشاكر بالبليدة.

و من المنتظر ان يختتم جل اللاعبون مبارياتهم مع الفرق الاوروبية التي يدافعون على ألوانها، حيث سينهي نجم الكتيبة الوطنية رياض محرز انشغالاته مع مانشيستر سيتي عند تنشيط مباراة ناديه أمام ليفربول (جرت أمس)، في قمة الدوري الإنجليزي و من المنتظر أن يحل خلال الساعات القادمة بأرض الوطن، شأنّه شأن مهاجم نابولي الايطالي ادم وناس الذي واجه نابولي أمام ساسولو في الجولة الثامنة من الدوري الايطالي حيث يشرع في التربص رفقة زملائه بداية من اليوم. وهو نفس الأمر الذي ينطبق علی اللاعب الثالث وهو المهاجم اسحاق بلفوضيل الذي واجه رفقة فريقه هوفنهايم الضيف انترخت فرانكفورت في الدوري الألماني.

أما عن حامل راية اللاعبين المحلّيين الحارس مصطفى زغبة الذي واجه رفقة ناديه وفاق سطيف سهرة أمس مولودية وهران وفازوا عليها بنتيجة هدف لصفر برسم بطولة البطولة فسيشرع في أول تربص له مع “محاربي الصحراء” في مشواره الكروي.