عليوي: “لسنا بحاجة إلى إستيراد اللحوم ولكن…!!”

كشف الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحيين الجزائريين، محمد عليوي، اليوم الإثنين، أن الجزائر تتوفر على 29 مليون رأس غنم و900 ألف رأس أبقار.

وأوضح عليوي، لدى تواجده ضيفا على فوروم الإذاعة، أن مثل هذه الثروة الحيوانية الكبيرة تجعل منا نتوقف عن إستيراد اللحوم.

إلا في الحالات الخاصة مثل شهر رمضان الكريم، الذي يمكن خلالها إستيراد اللحوم حتى لايكون هناك إرتفاع في الأسعار.

كما طالب ذات المتحدث من الحكومة تسقيف أسعار اللحوم، ومراقبتها حتى لاتصل إلى أثمان خيالية بفعل المضاربة.