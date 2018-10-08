معرض تجاري للمنتجات الجزائرية بنواقشط نهاية اكتوبر

تجرى تحضيرات حثيثة لتنظيم معرض للمنتجات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية نواقشط، موازاة مع دراسة بعث التظاهرة الاقتصادية “الموقار” بتندوف.

وعقد في هذا الإطار لقاء السبت، بحث النقطتين، بحضور وزيري التجارة والنقل والأشغال العمومية، وكذا مدير عام الجمارك الجزائرية، إلى جانب واليي تندوف وأدرار ومتعاملين اقتصاديين بارزين، وأعقب الاجتماع تنقل المشاركين إلى المركز الحدودي مع موريتانيا.

وكشف مدير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس) الطيب زيتوني بالمناسبة، أن نحو 170 شركة ستشارك في معرض نواقشط المزمع عقده يوم 24 من الشهر الجاري، وسينتظم المشاركون في قافلة تنطلق من الجزائر العاصمة يوم 8 أكتوبر الجاري، وتصل تندوف يوم 14 ومنها تنطلق إلى نواقشط، منبها إلى أن يوم 8 أكتوبر هو آخر أجل للالتحاق بالقافلة.

من جانبه، صرح وزير التجارة سعيد جلاب، أنه سيتم التكفل بالنقل البري للبضائع بين الجزائر وموريتانيا، وعقد اتفاق تجاري تفاضلي بين البلدين. كما نوّه جلاب بأهمية تظاهرة “الموقار” وضرورة بعثها من جديد، مشددا على دور تجارة المقايضة، كاشفا أن الطبعة الجديدة لـ”الموقار”، ستحتضنها تندوف في شهر فيفري المقبل. وأعلن المتحدث أن الدولة، حريصة على إنشاء قاعدتين لوجستيتين لفائدة المتعاملين الاقتصاديين بتندوف وتمنراست، هذه الولاية الأخيرة تحتضن هي الأخرى تظاهرة تجارية مهمة وهي “الأسيهار”.

بدوره، قال وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، بأن مشروع الخط الجوي، الرابط بين تندوف ونواقشط “مازال محل دراسة، مع مراعاة وجود الربحية من عدمها بالنسبة للخطوط الجوية الجزائرية”. فيما استغل رئيس المجلس الشعبي الولائي لتندوف باب العياش احمد السانحة، ليدعو المسؤولين والمستثمرين إلى خلق استثمارات واعدة، تعود بالفائدة التنموية على الولاية، وتخلق مناصب شغل لأبنائها.