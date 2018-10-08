مساهل: يجب إصلاح المنظمة الأممية والعربية

قال وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الإثنين،إن الجزائر ستواصل مساعيها في إيجاد حلول كفيلة بإصلاح المنظومة الأممية والعربية التي ما تزال تعمل بلوائح غير مواكبة لما يجري بالعالم العربي من نزاعات.

وأضاف أن الدبلوماسية الجزائرية استطاعت أن تثبت أن الحل الوحيد للنزاعات والأزمات لن يكون إلا داخليا بتبني الحوار والطرق الدبلوماسية السلمية.

وقال مساهل للإذاعة الجزائرية، "من المكاسب التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية تجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف" .

واعتبر وزير الشؤون الخارجية أن اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية الذي تحتفل به الجزائر في كل عام في 8 أكتوبر تكمن في ما تحمله من معاني ومكاسب للشعب الجزائري وللدبلوماسية الجزائرية منذ أن تم رفع العلم الوطني عاليا في الأمم المتحدة .