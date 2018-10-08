فايسبوك يحذر مستخدميه

أكدت تقارير صحفية أن فضيحة اختراق شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" لم تنته بعد، وحسابات المستخدمين ما زالت في خطر بالغ.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية تقريرا، تحدثت فيه عما أسمته "خدعة البريد الوارد" عبر فايسبوك، والتي تتسبب في استنساخ جميع رسائل المستخدمين، إلى جهات خفية وغير معلومة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عددا من المستخدمين، بدأ في تلقي رسائل مجهولة الهوية عبر بريدهم الوارد، ومن دون فتحها أو قراءتها، تبدأ تلك الرسائل في استنساخ كافة رسائل البريد الوارد عبر حسابات مستخدمي "فايسبوك".

وحذرت بدورها "فايسبوك" من تلك الرسالة، وقالت إن مشكلتها أنها ليست ملحقة بفيروس، ولكن ينبغي حذفها فورا، حتى لا تتسبب في أزمات إضافية لحسابات المستخدمين.

وأشارت "فايسبوك" إلى أن تلك الرسائل وانتشارها يعزز من فرصة استنساخ آخرين لحسابات المستخدمين، وسرقة صورهم ومعلوماتهم الشخصية.