“خيسوس” ينفجر غاضبا على “محرز” و”غوارديولا”!

“خيسوس” ينفجر غاضبا على “محرز” و”غوارديولا”!
لم يتمالك البرازيلي “غابريال خيسوس” نفسه بعد تعادل “مانشستر سيتي” أمام “ليفربول”، وقيام “رياض محرز” بتنفيذ ركلة جزاء بدلا منه.
وصرح نجم “السيليساو” :”أنا غاضب، تدربت طيلة الأسبوع على تسديد ركلات الجزاء، وكنت جيدا فيها، مما يُفسر رغبتي في تنفيذها”.

وواصل :”على كل حال سأبقى مُساندا لرياض، وأحترم قرارات بيب غوارديولا، مهما كانت نوعيتها، والأولوية في نهاية المطاف للمجموعة، لاغير”.

ليختم :”صراحة لست راضيا بماحدث لي، وحرماني من تسديد ركلة الجزاء، ولكن الأهم هو أننا لم ننهزم في هذه المواجهة”.

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