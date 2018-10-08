“خيسوس” ينفجر غاضبا على “محرز” و”غوارديولا”!
لم يتمالك البرازيلي “غابريال خيسوس” نفسه بعد تعادل “مانشستر سيتي” أمام “ليفربول”، وقيام “رياض محرز” بتنفيذ ركلة جزاء بدلا منه.
وصرح نجم “السيليساو” :”أنا غاضب، تدربت طيلة الأسبوع على تسديد ركلات الجزاء، وكنت جيدا فيها، مما يُفسر رغبتي في تنفيذها”.
وصرح نجم “السيليساو” :”أنا غاضب، تدربت طيلة الأسبوع على تسديد ركلات الجزاء، وكنت جيدا فيها، مما يُفسر رغبتي في تنفيذها”.
وواصل :”على كل حال سأبقى مُساندا لرياض، وأحترم قرارات بيب غوارديولا، مهما كانت نوعيتها، والأولوية في نهاية المطاف للمجموعة، لاغير”.
ليختم :”صراحة لست راضيا بماحدث لي، وحرماني من تسديد ركلة الجزاء، ولكن الأهم هو أننا لم ننهزم في هذه المواجهة”.
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