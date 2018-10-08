محرز يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية !!
تصدر الجزائري “رياض محرز” عناوين الصحف الإنجليزية على غرار “الميرور” و “الدايلي ستار” وغيرها، خاصة بعد تضييعه لركلة الجزاء.
وعنونت صحيفة “الميرور” مع وضع صورة لكرة محرز الضائعة: “طارت النقاط لمانشستر سيتي”، في إشارة للكرة البعيدة التي أرسلها النجم الجزائري.
وعنونت صحيفة “الميرور” مع وضع صورة لكرة محرز الضائعة: “طارت النقاط لمانشستر سيتي”، في إشارة للكرة البعيدة التي أرسلها النجم الجزائري.
أما صحيفة “الدايلي ستار” فعنونت: “بيب غوارديولا يتقدم بإعتذراه لغابريال خيسيوس المسدد الثاني لركلات الترجيح”.
أما صحيفة “الصن” البريطانية فعنونت: “محروز”
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