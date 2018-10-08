ستونز يُعلق على ركلة جزاء محرز ويكشف الحقيقة وراء تنفيذها

علق المدافع الإنجليزي جون ستونز على ركلة الجزاء التي أهدرها الدولي الجزائري رياض محرز، في مباراة مانشستر سيتي أمام مُضيفه ليفربول عشية الأحد...

مدافع مانشستر سيتي، تحدث في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، قائلا عن الموضوع: "هذا يحدث في كرة القدم، رياض محرز يسدد ركلات الجزاء بشكل رائع في التدريبات على مدار الأسبوع، ولكن هذا يحدث وعلينا تجاوزه"، ثم أضاف: "أظن أن القرار كان بين اللاعبين، رياض كان لديه الشجاعة للحصول على الكرة، لو سجل كان سيصنع يوماً رائعاً ولكن كما قلت إن هذه الأشياء تحدث".