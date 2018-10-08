نشرية تحذر من أمطار ورعود في 19 ولاية

حذّرت نشرية خاصة للديوان الوطني للارصاد الجوية، الاثنين، من أمطار غزيرة ورعود في 19 ولاية، بينها 5 ولايات تكون بها الأمطار أكثر غزارة، تستمر صلاحيتها إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

وخصت النشرية كل من ولايات، عين الدفلى، شمال المدية، البليدة، تيبازة، الجزائر، ويتوقع أن تصل كمية الامطار المتساقطة أو تتجاوز 25 ملم محليا، أما الولايات الأخرى المعنية فهي كل من الشلف، تيسمسيلت،الجلفة، الاغواط، البيض، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، المسيلة، باتنة، أم البواقي وخنشلة.