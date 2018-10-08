نشرية خاصة تحذر من أمطار ورعود في 19 ولاية

حذرت نشرية خاصة للديوان الوطني للارصاد الجوية، اليوم الاثنين 8 أكتوبر، من أمطار غزيرة ورعود في 19 ولاية، بينها 5 ولايات تكون بها الأمطار أكثر غزارة.وبالنسبة لولايات عين الدفلى، شمال المدية، البليدة، تيبازة، الجزائر، فتستمر صلاحية النشرية الى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، ويتوقع أن تصل كمية الامطار المتساقطة أو تتجاوز 25 ملم محليا.أما الولايات الأخرى المعنية فهي كل من الشلف، تيسمسيلت،الجلفة، الاغواط، البيض، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، المسيلة، باتنة، أم البواقي وخنشبة.