افتتاح الصالون الدولي لاسترجاع و تثمين النفايات هذا الاثنين

تنطلق، هذا الأحد، فعاليات الصالون الدولي لاسترجاع و تثمين النفايات " ريفاد"، بقصر المعارض الصنوبر البحري، تحت شعار "المقاولتية الدائرية، وسيلة لتطوير إدارة النفايات". بمشاركة 50 عارض كما ستحل دولة الصين كضيفة شرف

و بالمناسبة، أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أنه سيتم من خلال هذا الصالون استعراض التجارب الخاصة بالتسيير المدمج و التثمين و الرسكلة و الفرز للنفايات من طرف العديد من المتعاملين في الميدان.

كما سيكون الصالون فرصة لتبادل التجارب في هذا المجال بين مختلف المتعاملين و التعرف على المعدات و التقنيات المستخدمة في مجال استرجاع و معالجة النفايات، و كذا تعزيز مجال استرجاع و رسكلة النفايات مع تشجيع الاستثمار و انشاء مؤسسات جديدة.