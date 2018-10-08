هل سيرد بلماضي على سعدان؟

ينطلق، اليوم، معسكر المنتخب الوطني بالمركز التقني بسيدي موسى، تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام منتخب بنين في 12 و16 أكتوبر الجاري في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، وسط تساؤلات عن الرد الذي يحضره الناخب الوطني جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي سيعقدها غدا للمدير الفني الوطني "السابق" رابح سعدان.

ونقل مصدر عليم بأن جمال بلماضي لم يتجرع تماما الزج به في قضية استقالة سعدان، ولم يتجرع اتهامات مدربه السابق حول وقوفه وراء سقوط اسم "الشيخ" من المشاركة في منتدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بإنجلترا وتعويضه بمدرب الحراس جمال بوراس، وبحسب ذات المصدر، فإن بلماضي لن يفوّت فرصة الندوة الصحفية للرد والتوضيح وبالخصوص تكذيب ادعاءات "الشيخ" بأن بوراس عوضه في ذات المنتدى.

وكان بلماضي قد عاد إلى الجزائر، الجمعة الماضي، وحضر لاحقا القمة "العاصمية" بين المولودية والاتحاد، والتي زادت المستوى الباهت الذي ظهر عليه لاعبو الفريقين من قناعته بأن لا مكان للمحليين في قائمته، وهو الذي استدعى 23 لاعبا، واحد فقط ينشط في البطولة المحلية مع حارس وفاق سطيف مصطفى زغبة.

ويخوض المنتخب الوطني حصة تدريبية أولى مساء اليوم، على أن يتدرب يوم الخميس المقبل بالملعب الرئيس مصطفى تشاكر، فيما برمجت رحلة السفر إلى كوتونو لخوض لقاء الإياب يوم 14 أكتوبر الجاري.