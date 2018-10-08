بين تردد بوحجة وإصرار نواب الأغلبية .. أزمة البرلمان تتفاقم

منذ 26 سبتمبر الماضي، تمر 12 يوما على أزمة غير مسبوقة يعيشها المجلس الشعبي الوطني، أدت إلى تجميد أنشطته وهياكله.

فنواب الأغلبية (الافلان ، الارندي، تاج، الامبيا، ولأحرار) يطالبون برحيل رئيس الغرفة السفلى من البرلمان سعيد بوحجة، الذي انتخبوه منذ 18 شهرًا فقط، لكن سعيد بوحاجة يقاوم ويرفض المغادرة.

وفي صباح كل يوم تأتي أنباء عن قرب استقالة بوحجة، ليأتي بعدها تراجعه عن ذلك، كما حدث أمس الأحد، فقد صرح بوحجة الى “TSA صباحا بالقول إنه مستعد للاستقالة من رئاسة البرلمان، حيث قال “نعم ، أعتزم مغادرة البرلمان. هذه ليست مشكلة “، دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول كيفية اعلان استقالته.

لكن في نهاية اليوم، عاد ليتراجع عن نيته في الاستقالة، فقد قال نواب استقبلهم في مكتبه، إنه غير رأيه بعد استقباله لمبعوث من السلطات العليا في البلاد، دون إعطاء تفاصيل عن هذا المبعوث، والجهة التي أرسلته.

من هو هذا المبعوث؟ وهل جاء حقا ؟ ـسئلة تطرح بشدة وسط غموض كبير، غير أن العيون تتجه بطبيعة الحال إلى رئاسة الجمهورية، لا سيما وأن كل من بوحجة وولد عباس وأويحيى ومن ورائهما النواب يدعون أنهم يتلقون دعمهم من رئاسة الجمهورية.

ففي وقت سابق قال سعيد بوحاجة في تصريح لـ”TSA”: “و كانت الرئاسة ضدي ، لأبلغتني وسيتم حل المسألة ببساطة، الأمر ليس كذلك. أكرر أن هذا إجراء غير قانوني تم تنفيذه في إطار حزبي”.

وفي يوم الخميس ، تلقى سعيد بوحاجة ، وهو مجاهد سابق ، دعماً غير متوقع من منظمة المجاهدين، يعرض الماضي الثوري لبوحجة، وردا على ذلك ، تلقى معارضو بوحجة، دعما كبيرا من أحمد أويحيى الوزير الاول، هذا الأخير نصح سعيد بوحجة بالمغادرة.