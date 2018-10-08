“يونس محمود” يُدافع عن “بونجاح” بعد حادثة “رمي القميص” !!
دافع الدولي العراقي السابق “يونس محمود” على المهاجم الجزائري “بغداد بونجاح” بعد حادثة “رمي القميص” التي صنعت الحدث في وسائل الإعلام القطرية.
وقال “يونس محمود” في تصريحات لقناة الكأس: “اللاعب عاطفي ولديه الكثير من المشاعر، والسد لا يريد خسارة أي نقطة ويريد الفوز بلقب البطولة وهذه موجودة في اللاعبين والإدارة”.
وتابع: “كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم ولما تم طرده في مباراة فالنسيا في دوري الأبطال بدأ يضرب على وجهه ويبكي أمام الجميع”.
وختم كلامه: “بونجاح لم يتجاوز على الخصم ولا على الحكم ولم يخدش المشاعر العامة، بل كان يندب حظه”.
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