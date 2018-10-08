محرز: “حتى اللاعبين الكبار أضاعوا ركلة جزاء.. لن أتأثر بذلك” !!

أكد الجزائري “رياض محرز” أن تضييعه لركلة الجزاء لن يؤثر عليه في باقي مشواره مع مانشستر سيتي بالعكس سيمنحه حافزا إضافيا لتقديم مستوى أفضل.

وقال محرز في تصريحات لصحيفة “الميرور” البريطانية: “علينا أن نمضي قدما، هذه هي كرة القدم وهذه هي الحياة”.

وأضاف: “تضييعي لركلة الجزاء لن يؤثر علي، الجميع يضيع ضربات الجزاء حتى اللاعبين الكبار، بطبيعة الحال كنت أريد التسجيل لمساعدة فريقي”.

وتابع: “الآن سأفكر في المستقبل، في بعض المرات تسجل وفي البعض الآخر تخفق، الأهم أننا قدمنا أداء مثالي وكنا نستحق الفوز، وفي بعض المرات حتى عدم الخسارة امر مهم”.